Ainda não se sabe se há vítimas mortais nem se a queda do edifício está relacionada com as recentes inundações na região da capital da Indonésia. Na semana passada, o fenómeno deixou mais de 60 mortos.

Imagens de televisão mostraram que metade do imóvel, situado no lado ocidental da cidade, transformou-se numa pilha de escombros sobre a rua.

Nas mesmas imagens, equipas de resgate aparecem, retirando os feridos do local da tragédia.

De acordo com informações preliminares, o prédio tinha lojas no piso térreo e pequenos apartamentos nos andares superiores.