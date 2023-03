Pouco antes de o prédio desabar, imagens mostram uma pessoa a sair do seu interior.

Segundo populares, o edifício já tinha sido evacuado devido ao avançado estado de degradação.

Os bombeiros estão no local desde as primeiras horas da manhã a conduzir as operações de resgate.

O objetivo é procurar pessoas que possam estar entre os escombros.

O edifício, construído na época colonial, situa-se na Avenida Comandante Valódia.