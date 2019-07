Em declarações à Lusa, a mesma fonte disse que o fumo das chamas, que começaram pelas 13:00 no primeiro andar de um edifício da Avenida Afonso Henriques, provocou intoxicação num dos moradores do edifício, que foi tratado no local.

De acordo com o CDOS, pelas 14:00 o incêndio estava dado como extinto e os moradores já tinham autorização para regressar ao prédio.

O CDOS indicou estarem no local 17 bombeiros, dos Voluntários de Leixões, de Leça do Balio e de Matosinhos- Leça.

A página da Internet da Proteção Civil refere que o fogo foi combatido por 25 homens apoiados por oito viaturas