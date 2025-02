Em resposta à Lusa, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) informou que o prisioneiro pegou fogo à cama na cela e que o foco de incêndio foi imediatamente detetado pelos elementos da vigilância e de enfermagem que intervieram na sua extinção, tendo os bombeiros de Matosinhos–Leça sido chamados para rescaldo e extração de fumos.

“Do incidente não resultaram queimaduras em ninguém, tendo sido deslocados, através do INEM, um elemento da enfermagem, um guarda e o internado autor do incidente, estritamente por precaução, uma vez que inalaram fumo”, revela a DGRSP, que menciona três feridos.

Segundo a DGRSP, às 15h50, a situação estava já “inteiramente resolvida, tendo os bombeiros abandonado o estabelecimento prisional cerca das 15h00”.

O recluso em causa encontra-se internado na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.

O alerta, segundo a DGRSP, foi dado pelas 13h30.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto referiu que foram quatro as pessoas que sofreram ferimentos, uma delas graves, na sequência do incêndio na ala masculina daquele estabelecimento prisional, tendo sido transportados para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Estiveram na ocorrência os bombeiros de Leixões, Matosinhos-Leça e de Leça do Balio, num total de 14 operacionais e cinco viaturas, revelou a fonte da Proteção Civil.