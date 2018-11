Já são conhecidos os 63 nomeados dos Prémios SAPO 2018, galardão que premeia anualmente o talento, criatividade e a inovação na comunicação online das empresas.

"Após analisar um total de 133 inscrições, o Primeiro Júri reduziu a lista a 63 campanhas de mais de 20 anunciantes diferentes. A decisão sobre os vencedores fica agora a cargo do Segundo Júri", revela o Prémio em comunicado.

O painel de jurados é composto por mais de duas dezenas de profissionais do mercado da publicidade, das agências e dos anunciantes, bem como por docentes de instituições de Ensino Superior na área da Comunicação, Marketing e Publicidade.

Luís Mergulhão, CEO da Omnicom Media Group, preside ao júri da 18ª edição dos Prémios SAPO.

O valor angariado com as inscrições nos Prémios reverte a favor de instituições de solidariedade social identificadas no âmbito da atividade da Fundação PT.

Este ano foi angariado o valor total de 11.100 euros que será doado à Academia do Johnson, uma instituição social que desenvolve o seu trabalho com crianças e jovens provenientes de bairros considerados problemáticos através do desporto.

Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 21 de novembro, numa cerimónia que terá lugar no Coliseu de Lisboa.

Veja aqui a lista dos nomeados.