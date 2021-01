No final de uma videoconferência entre Bruxelas e Lisboa, a comissária Stella Kyriakides recorreu à sua conta oficial na rede social Twitter para dar conta da reunião com a ministra portuguesa da Saúde, indicando que ambas abordaram “a situação atual da covid-19 e as prioridades” partilhadas.

“Estou ansiosa por trabalhar em conjunto com a presidência portuguesa da UE no sentido de proporcionarmos a todos os cidadãos uma saída para a crise nos meses difíceis que se avizinham”, escreveu a comissária europeia.