A responsável da Comissão Europeia pelo dossier "A Europe Fit for the Digital Age" falava em conferência de imprensa, no último dia da cimeira tecnológica Web Summit de Lisboa, que este ano se realiza totalmente 'online'.

Questionada sobre quais são as suas expectativas relativamente à presidência portuguesa, que tem início em janeiro, sobre os temas do digital, Margrethe Vestager disse que são "muito elevadas".

"Portugal tem feito muito no que diz respeito ao digital e está muito focado no digital como parte disso" e também porque "20% do fundo de Recuperação e Resiliência se destina a investimento digital", prosseguiu Vestager.

"E, claro, esperamos que durante a presidência portuguesa sejam lançados planos de recuperação de todos os Estados-membros", acrescentou a vice-presidente da Comissão.

"Portanto, haverá muito trabalho no digital durante a presidência portuguesa e é uma grande prioridade", salientou Margrethe Vestager.

Tendo em conta que "é uma prioridade na sociedade portuguesa, obviamente tenho expectativas muito elevadas", concluiu a responsável.

A presidência portuguesa da UE, no primeiro semestre de 2021, tem como prioridades a Europa Resiliente, capaz de resistir a crises não apenas economicamente como ao nível dos valores europeus, a Europa Social, com o modelo social como fator de crescimento económico, a Europa Verde, líder mundial no combate às alterações climáticas, a Europa Digital, pronta para enfrentar a transição tecnológica a nível económico e de proteção dos direitos dos cidadãos, e a Europa Global, assente na aposta no multilateralismo.