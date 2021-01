Em comunicado hoje divulgado, a Câmara Municipal de Santarém afirma que o elevado número de inscritos levou o município a alterar o local da votação dos Paços do Concelho para a Casa do Campino, onde estarão a funcionar três mesas de voto das 08:00 às 19:00.

Dada a alteração para um local de maior dimensão de forma a assegurar o cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde, o município vai disponibilizar transporte dos Paços Concelho para a Casa Campino e vice-versa, em caso de necessidade.

Um total de 1.453 pessoas inscreveram-se para votar no próximo domingo em Santarém, sendo que 848 são residentes no concelho, disse fonte do município à Lusa.

Para as pessoas que se encontram em isolamento/confinamento devido à pandemia da covid-19, o município vai enviar equipas a casa dos eleitores, nos dias 19 e 20 de janeiro, tendo os cidadãos de se inscrever no Portal, até dia 17.

O município recorda que o pedido pode ainda ser efetuado na freguesia correspondente à morada do recenseamento por quem, mediante exibição de procuração simples, acompanhada de cópia do documento de identificação civil do requerente, represente o eleitor.

“Para efeitos do exercício do direito de voto nas eleições para o Presidente da República, os idosos acolhidos em estruturas residenciais devem ser considerados em confinamento obrigatório”, acrescenta.

​​​​​​​​​​​​​​Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), até às 23:59 de quinta-feira, prazo final para inscrição no voto antecipado, inscreveram-se 246.876 eleitores em todo o país.

Segundo o MAI, estes ainda não são números finais, dado que ainda falta contabilizar as inscrições por correio.

Às eleições para a Presidência da República, marcadas para o próximo dia 24, candidatam-se Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, André Ventura, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva.