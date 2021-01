A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, comprometeu-se hoje, em caso de eleição, com "uma presidência de emergência climática", assegurando que não promulgará qualquer legislação que aumente as emissões de gases com efeito de estufa.

