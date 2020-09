Disse, porém, sem "dar nenhuma informação apressada" que, "com certeza" o partido terá "outro candidato, outra candidata que será anunciado talvez no dia 12, mais coisa menos coisa".

A reunião do comité central do PCP para decidir o candidato às presidenciais está prevista para dia 12 de setembro, confirmou à Lusa um membro da direção do partido.

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes vai fazer uma declaração sobre a sua candidatura a Presidente da República na quinta-feira, às 16:30, na Casa de Imprensa, em Lisboa, disse a própria à agência Lusa.

Ana Gomes confirmou hoje de madrugada à Lusa que vai ser candidata a Belém nas eleições presidenciais de janeiro.

A notícia da candidatura presidencial de Ana Gomes foi avançada pelo jornal Público, a quem a ex-dirigente socialista declarou: "Serei candidata."