As projeções da RTP, SIC, TVI e CMTV apontam para uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais de hoje, com a socialista Ana Gomes em segundo e André Ventura, do Chega, em terceiro.

Com estes resultados, em que Marcelo tem mais de 50%, o atual Presidente da República ganha as eleições à primeira volta, de acordo com estas quatro projeções.

Confira as quatro projeções:

RTP

Marcelo Rebelo de Sousa: 57%-62%

Ana Gomes: 13%-16%

André Ventura: 9%-12%

Marisa Matias: 3,5%-5,5%

João Ferreira: 3,5%-5,5%

Tiago Mayan Gonçalves: 3%-5%

Vitorino Silva: 2%-4%

SIC

Marcelo Rebelo de Sousa: 55,5%-60,5%

Ana Gomes: 13,1%-17,1%

André Ventura: 10,1%-14,1%

João Ferreira: 3,3%-6,3%

Marisa Matias: 2,4%-5,4%

Tiago Mayan Gonçalves: 2,3%-5,3%

Vitorino Silva: 1,3%-3,3%

TVI

Marcelo Rebelo de Sousa: 56,4%-60,4%

Ana Gomes: 12,2%-16,2%

André Ventura: 9,9%-13,9%

Tiago Mayan Gonçalves: 2,3%-6,3%

Marisa Matias: 2,2%-6,2%

João Ferreira: 2,1%-6,1%

Vitorino Silva: 0,9%-4,9%

CMTV