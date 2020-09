No final de uma intervenção de mais de meia hora na sessão promovida esta noite pelo BE em Lisboa, intitulada "Vencer a Crise - as respostas da esquerda", Catarina Martins fez uma breve referência à recandidatura anunciada de Marisa Matias à corrida presidencial do próximo ano.

“Vão-me permitir - bem sei que não é o tema desta sessão -, mas porque acho que todos pensamos isso e estamos aqui juntos: que bela notícia a Marisa Matias ter decidido ser candidata à Presidência da República”, congratulou-se.

Catarina Martins tem já uma certeza sobre esta campanha: “A Marisa é a camarada amiga, generosa, determinada que não deixará que esta campanha seja sobre outra coisa que não as soluções para o país e a responsabilidade para com este povo e isso é tudo o que nós precisamos, é para isso que aqui estamos”.

No final de maio, fonte oficial do partido revelou à agência Lusa que o BE iria debater a corrida presidencial “ainda antes do final do verão”, na semana em que Catarina Martins, afirmou que “o Bloco de Esquerda, no seu tempo”, apresentaria “a sua candidatura”.

Conforme noticiado pela agência Lusa, a eurodeputada do BE anunciou a sua candidatura a Belém na quarta-feira, no Largo de Carmo, em Lisboa, uma sessão que não contou com a presença de qualquer dirigente bloquista e apenas de profissionais que estiveram na linha da frente do combate à pandemia.