O Presidente da República alemão, Frank-Walter Steinmeier, elogiou hoje "o caminho de recuperação económica de verdadeiro sucesso" alcançado por Portugal, destacando o crescimento da confiança e do otimismo no país.

“Fico feliz por ter visto, durante estes dois dias de visita a Portugal, que o país está no caminho de uma recuperação económica de verdadeiro sucesso, após anos de dificuldades económicas e financeiras”, afirmou Frank-Walter Steinmeier aos jornalistas no Porto, enquanto assinalava o fim do segundo dia de visita a Portugal com um passeio a pé na Ribeira, na companhia do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Frank-Walter Steinmeier manifestou-se ainda “feliz” por ter verificado um aumento da “autoconfiança e do otimismo” de Portugal.

Hoje, o chefe de Estado alemão já tinha elogiado a abordagem da Universidade do Porto em combinar a investigação dos estudantes e empresas privadas, “acelerando o caminho entre as ideias e o mercado internacional”.

Frank-Walter Steinmeier falava no Palácio da Bolsa, num brinde “à hospitalidade do Porto” e à “amizade entre os dois povos”, antes do almoço oferecido pelo presidente da Câmara do Porto, no âmbito deste segundo dia de visita oficial a Portugal, feita a convite do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa.

No brinde, o chefe de Estado agradeceu a “hospitalidade no Porto” e manifestou-se “satisfeito por ter tido grande oportunidade” de não ter limitado a visita à capital portuguesa.