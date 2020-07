“Acabei de fazer um exame ao sangue porque estava com um pouco de fraqueza ontem [quarta-feira] e eles encontraram uma pequena infeção. Estou a tomar antibióticos porque depois de 20 dias em casa, a gente pega outros problemas”, explicou Bolsonaro durante a transmissão semanal na rede social Facebook.

O chefe de Estado não forneceu mais detalhes sobre a extensão da infeção.

Bolsonaro anunciou a 07 de julho que tinha contraído o novo coronavírus e passou cerca de três semanas a trabalhar e a cumprir isolamento social na residência oficial, o Palácio da Alvorada, em Brasília.

No sábado, comunicou nas redes sociais que tinha feito um teste com resultados negativos para o coronavírus e já voltou nesta semana a exercer, em pleno, as suas atividades.