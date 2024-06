O presidente cessante da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, consolidou a sua liderança nas eleições presidenciais realizadas no sábado, com 55% dos votos, de acordo com os resultados provisórios hoje publicados.

De acordo com o sítio na Internet da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), Ghazouani, de 67 anos, que surge como vencedor da primeira volta das eleições, obteve 55,32% dos votos, apurados os dados de mais de 79% das assembleias de voto até às 11:40 (12:40 em Portugal continental). O seu principal adversário, o ativista anti-escravatura Biram Abeid Dah, obteve 22,73%, enquanto o líder do partido islamita Tawassoul, Hamadi Ould Sid’el Moctar, ficou em terceiro lugar com 12,82%. Cerca de 1,9 milhões de mauritanos foram chamados a votar no sábado na primeira volta das eleições presidenciais, em que concorreram sete candidatos e em que o favorito é o presidente cessante, Ghazouani. Em caso de segunda volta, os eleitores voltarão às urnas em 13 de julho.