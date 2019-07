Em cima da mesa estão quatro cenários distintos, presentes num relatório chamado "o Futuro da Prostituição de Janela em Amesterdão". Estas propostas são acabar com as janelas de exposição para a rua, aumentar a regulamentação, reduzir o número de bordéis no centro da cidade ou fechá-los todos e movê-los para outro ponto de Amesterdão. Para além disso, existe ainda uma potencial iniciativa de criar uma "zona erótica" vetada, com torniquetes a controlar as entradas, como existe em Hamburgo, na Alemanha.

Estas opções serão apresentadas aos residentes e donos de estabelecimentos da cidade e alvo de escrutínio em várias reuniões públicas. Depois da discussão, as propostas serão então reduzidas a duas alternativas, a serem votadas em sede de câmara ainda este ano. De acordo com o The Guardian, é quase certo que as medidas sejam aprovadas, já que os Verdes contam com o apoio dos liberais do Democratas 66 e dos socialistas para esta matéria.

A confirmar-se, esta é a mais radical mudança no comércio sexual da cidade desde que os Países Baixos legalizaram a prostituição em 2000. Ainda assim, apesar das mudanças propostas, não há planos para ilegalizar a prostituição no seu todo. "Nós legalizámos a prostituição porque acreditávamos, e ainda acreditamos, que a prostituição legal dá à mulher a possibilidade de ser autónoma e independente", defendeu Halsema, lembrando que a criminalização da atividade, prática ocorrente nos EUA, deixa as mulheres "extra-vulneráveis".

As tentativas de controlar o "Red-Light District" foram historicamente alvo de oposição das partes envolvidas na área, tanto dos responsáveis dos negócios como das próprias trabalhadoras sexuais, e estas novas medidas estão a ser recebidas com prudência.

Entrevistada pela agência, Foxxy Angel, uma profissional que usa este nome para trabalhar, pensa que esta estratégia está condenada ao fracasso pois a grande maioria das mulheres sente-se mais segura num espaço visível e com melhores condições sanitárias. "Se fecharem as janelas, todas as trabalhadoras sexuais vão ter de trabalhar na obscuridade e vai ser preciso haver muito mais gente para regular isso", defendeu, admitindo, porém, que existem problemas de assédio e de comportamentos desrespeitosos de grupos de visitantes.

No ano passado, uma auditoria feita a um projeto de 10 anos que envolveu fechar 100 janelas de bordéis e fazer mais verificações aos gerentes, concluiu que este foi incapaz de reduzir o tráfico humano.