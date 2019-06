O autarca explicou que esta foi uma decisão proferida por um tribunal de primeira instância de que cabe recurso, com efeito suspensivo, para o Tribunal Central Administrativo Sul, que por acórdão de um coletivo decidirá se concede, ou não, provimento ao recurso que o seu advogado irá apresentar.

"Continuarei, pois, legalmente, no pleno exercício do cargo para o qual fui eleito pelos albicastrenses, a trabalhar com total dedicação e empenho, em prol deste concelho e das suas gentes", sustentou.

Luís Correia agradeceu a todos os que nos últimos dias, "por várias formas", lhe manifestaram "total apoio e solidariedade".

"Acredito que será feita justiça, mesmo que seja a seu tempo", concluiu.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia (PS), foi notificado, na quarta-feira, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal daquela cidade, da perda de mandato.

O Ministério Público tinha pedido a perda de mandado de Luís Correia, depois de ter sido divulgado pelo jornal Público que o autarca socialista teria assinado dois contratos com uma empresa detida pelo seu pai.

Na resposta ao jornal, na ocasião, Luís Correia falou em "lapso evidente e ostensivo", e explicou que o último daqueles dois contratos, o de 2015, foi por si anulado depois de constatar "o lapso cometido", "apesar de ter sido mantido na plataforma eletrónica" dos contratos públicos.

O advogado Artur Marques disse estar "verdadeiramente em choque com a decisão" do tribunal, que, no seu entender, "tem uma conceção verdadeiramente errada dos pressupostos da perda de mandato" e apontou alguns motivos.

Questionou ainda a decisão e disse que "não há nenhuma vantagem pessoal do presidente" do município, pelo que vai recorrer ao Tribunal Central Administrativo, "com a máxima convicção".