Humberto Cerqueira, que cumpre o terceiro e último mandato à frente da Câmara de Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, foi eleito esta semana para o lugar de vogal da Comissão Diretiva do Norte 2020.

“O exercício do cargo é incompatível com a permanência na câmara e apenas antecipo o que ia acontecer dentro de algum tempo”, afirmou.

O autarca vai ser substituído pela atual vice-presidente do município, Teresa Rabiço.

O socialista foi eleito pela primeira vez em 2009 para a Câmara Municipal de Mondim de Basto.

Humberto Cerqueira vai ocupar, no início de 2020, o lugar deixado vago por Jorge Nunes, antigo presidente da Câmara de Bragança.

O autarca foi eleito pelos 86 presidentes de câmara do Norte. Também Nuno Gonçalves, autarca de Torre de Moncorvo, eleito por uma coligação PSD/CDS, era concorrente ao cargo.

A Autoridade de Gestão do Norte 2020 é a entidade responsável pela gestão, acompanhamento e execução do programa e integra a Comissão Diretiva, composta por um gestor, que é por inerência o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), dois vogais executivos e o secretariado técnico.