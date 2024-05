Com 25% de intenções de voto, o PS, com Marta Temido como cabeça de lista, lidera as intenções de voto após sondagem realizada para a CNN Portugal, através da IPESPE Duplimétrica.

Um levantamento realizado a três semanas das eleições vê a Aliança Democrática, com Sebastião Bugalho como cabeça-de-lista, a dois pontos percentuais do PS. Já o Chega encontra-se em terceiro lugar, mas com apenas 7%, na frente da IL, com 6%. Os resultados indicam que o PS deve ser o único partido da esquerda que conseguirá eleger eurodeputados devido aos resultados que dão para Bloco de Esquerda, o Livre e a CDU não mais de 2% das intenções de voto. De acordo com a sondagem são precisos cerca de 4,7% para eleger um deputado.

18% dos eleitores ouvidos assumiu estar indeciso sobre em qual partido irá votar.

De acordo com a CNN Portugal, as entrevistas aleatórias por cotas foram realizadas nos dias 6 a 13 de maio de 2024.A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3,5 pontos percentuais, para um grau de confiança de 95,45%.Foram realizadas 800 entrevistas, representativas do eleitorado recenseado de Portugal, com 18 anos ou mais, tendo como base os critérios de: