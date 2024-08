“Tendo-me o senhor secretário de Estado da Segurança Social, Jorge Manuel de Almeida Campino, designado, em regime de substituição, para exercer o cargo de diretor de Segurança Social do Centro Distrital de Bragança, do Instituto da Segurança Social, apresentei hoje a suspensão do mandato autárquico nos termos do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual”, disse hoje à Lusa Jorge Fidalgo eleito nas listas do PSD.

De acordo com Jorge Fidalgo, o período de suspensão corresponderá à duração do regime de substituição, que se prevê inferior a um ano.

A suspensão produz efeitos na segunda-feira, sendo que o cargo de presidente da autarquia será ocupado pelo atual vice-presidente, António Santos, referiu.

O social-democrata Jorge Fidalgo cumpre o seu terceiro e último mandato, sendo que nas últimas eleições autárquicas venceu com maioria absoluta (63,38%).

A câmara de Vimioso, no distrito de Bragança, tem cinco vereadores, sendo que quatro são do PSD e um do PS.

O autarca vai substituir no cargo Orlando Vaqueiro, que sofreu um problema de saúde em finais de março.