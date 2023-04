Na cerimónia de entrega da Chave de Honra da Cidade de Lisboa a Vitali Klitschko, Moedas afirmou ser um motivo muito simbólico para todos ter a presença do autarca de Kiev em Lisboa.

Moedas disse que a cidade de Lisboa estará sempre com Ucrânia e Kiev. "Estamos a ajudar mais de 6 mil pessoas e recebemos inúmeros artigos dos lisboetas para essas pessoas. Por isso, obrigado lisboetas", afirmou Moedas no seu discurso, esta manhã na Câmara Municipal de Lisboa, finalizando que a Ucrânia já "faz parte da União Europeia".

Já o seu homólogo ucraniano, declarou que “há mais de um ano” que a Ucrânia sofre com esta guerra. "A maior guerra na Europa, depois da II Guerra Mundial".

“Estive há algumas semanas em Bakhmut e não vemos um único edifício que não esteja danificado. E por detrás desses escombros, encontramos milhares de crianças, famílias desalojadas”, disse Vitali Klitscho depois de receber o galardão.

“É muito importante perceber o sentido desta guerra: queremos ser parte da União. Queremos ser um país democrático. Queremos fazer parte da família europeia que dá importância aos direitos humanos”, afirmou o autarca de Kiev. “Mas Putin não quer. Putin quer alienar a Ucrânia”, declarou. "E tudo fará para devolver a Ucrânia à Rússia".

A Ucrânia sofre a agressão russa há mais de um ano. “Estamos a defender as nossas casas, as nossas famílias, as nossas crianças”, afirmou Vitali, dizendo que “não é fácil” enfrentar a agressão dos russos que só percebem as coisas “pela força”.

“Eles falam na reconstrução do Império russo. Neste momento, temos de defender o nosso futuro e estamos muito gratos a todos aqueles que defendem a Ucrânia. Isto não é uma missão especial, não é uma guerra, é genocídio, é terrorismo”, acusou o autarca ucraniano.

A Câmara Municipal de Lisboa organizou esta terça-feira a cerimónia para receber Vitali Klitschko, o líder da autarquia de Kiev, capital ucraniana. Antigo pugilista, Klitschko, que venceu muitas competições internacionais, recebeu a Chave de Honra da Cidade de Lisboa pelas mãos de Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa.