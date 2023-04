Os militares devem “defender vigorosamente a nossa soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China, e manter a estabilidade global da nossa vizinhança”, disse Xi Jinping, segundo a agência francesa AFP.

Os comentários de Xi foram feitos na terça-feira, durante uma visita ao Comando Sul em Zhanjiang, no sudoeste da província de Guangdong, próximo da ilha de Hainan, segundo a agência oficial Xinhua.

A China considera Taiwan uma província que ainda não conseguiu reunificar com o resto do seu território desde o fim da guerra civil chinesa em 1949.

A ilha, atualmente com 23 milhões de habitantes, vive autonomamente desde então, mas Pequim reclama a soberania e ameaça tomá-la pela força se declarar a independência.

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, esteve nos Estados Unidos na semana passada, onde se reuniu com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy.

Pequim considerou o encontro como uma provocação.

Como retaliação, os militares chineses organizaram exercícios militares em torno de Taiwan.

Os exercícios, que terminaram na segunda-feira, incluíram navios de guerra, barcos de mísseis rápidos e caças.

Os comentários relatados pela CCTV, sem mencionar explicitamente Taiwan, são os primeiros do líder chinês desde os exercícios militares.

Taiwan tem estado no centro das divergências entre a China e os Estados Unidos, o principal aliado e fornecedor de armas da ilha.

A China está descontente com a aproximação nos últimos anos entre as autoridades de Taiwan e os Estados Unidos, apesar da ausência de relações formais entre Taipé e Washington.

No verão passado, a China realizou manobras militares sem precedentes em torno de Taiwan e disparou mísseis em resposta a uma visita à ilha de Nancy Pelosi, a antecessora de McCarthy na Câmara de Representantes.

Os comentários de Xi também coincidiram com o início dos maiores exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e das Filipinas.

Os dois aliados históricos procuram através destes exercícios reforçar a coordenação para contrariar a influência da China na região.

A proximidade das Filipinas com Taiwan poderá tornar o país do Sudeste Asiático um parceiro-chave dos Estados Unidos no caso de uma invasão chinesa da ilha.

As Filipinas anunciaram, no início de abril, a localização de quatro novas bases militares que poderão ser utilizadas pelos Estados Unidos.

Uma dessas bases situa-se perto do disputado Mar do Sul da China e outra não muito longe de Taiwan.

A China criticou o acordo por “comprometer a paz e a estabilidade regionais”.