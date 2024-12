O presidente sul-coreano revelou esta noite de terça-feira que vai suspender a lei marcial, horas depois de o parlamento do país ter votado o bloqueio da medida.

"Aceitei a decisão tomada pela Assembleia Nacional de dissolver e levantar a lei marcial", disse Yoon Suk Yeol.

O líder sul-coreano tinha imposto de tarde a lei marcial, numa medida que apanhou todos de surpresa, nomeadamente o parlamento e membros do seu partido. Esta decisão provocou grandes protestos e suscitou uma preocupação internacional generalizada.

O anúncio foi feito depois de o PD, que tem a maioria no parlamento, ter aprovado um orçamento para 2025 com vários cortes, sem o apoio do partido no poder, o Partido do Poder Popular (PPP) de Yoon, e moções para demitir o procurador-geral e o chefe do Conselho de Auditoria e Inspeção, responsável pela auditoria das contas dos organismos públicos.

Os membros do parlamento dirigiram-se então para o edifício do parlamento para votar contra a medida, instando o presidente a revogá-la formalmente.

Esta decisão de Yoon Suk Yeol, de acordo com a imprensa local, surge também depois de alguma pressão do seu próprio partido.