"A nomeação de Pedro Dias para secretário de Estado do Desporto é uma grande notícia para Portugal e para o desporto português. O primeiro-ministro Luís Montenegro e o ministro dos Assuntos Parlamentares Pedro Duarte escolheram uma pessoa íntegra, competente e de uma dedicação extrema", lê-se na mensagem divulgada no sítio de internet da FPF.

Segundo Fernando Gomes, o desporto português vai encontar em Pedro Dias um "defensor acérrimo", mas também um "apaixonado pela prática e um conhecedor da importância da atividade física no desenvolvimento pessoal e na afirmação do país".

O dirigente acrescentou que, na sua opinião, "a nomeação de Pedro Dias reconhece também a capacidade de trabalho de alguém que tem feito do desporto a sua vida e que, ao longo de 12 anos, foi essencial no lançamento de projetos transformadores na FPF".

Fernando Gomes apontou como exemplos a Portugal Football School, a formação de agentes desportivos, a ligação ao desporto escolar e universitário, o plano estratégico que sustenta o crescimento do futsal e o sucesso internacional de clubes e seleções.

"Estou certo de que este sentimento é partilhado pelos sócios da FPF e também por clubes, dirigentes, treinadores e jogadores, especialmente os que passaram pelas seleções nacionais de futsal e futebol de praia desde que, em dezembro de 2011, aceitou o meu convite para integrar da direção da Federação Portuguesa de Futebol", vincou.

E acrescentou: "Gostava de aproveitar este momento para anunciar que proporei na próxima reunião de direção o nome de Pedro Dias para sócio de mérito da FPF, pelos relevantes serviços prestados ao desporto nacional".

Aos 55 anos, Pedro Dias assume a responsabilidade pela pasta do desporto em Portugal após um década ligado à FPF, sob a liderança de Fernando Gomes, em que, além da pasta do futsal e do futebol de praia, também teve o papel da coordenação da formação de treinadores de futebol, futsal e futebol de praia.

Ao nível ministerial, o Desporto vai permanecer sob a alçada dos Assuntos Parlamentares, e do ministro Pedro Duarte, tal como acontecia no mais recente Governo socialista, com Ana Catarina Mendes, depois de ter estado sob a tutela da Educação, com Tiago Brandão Rodrigues.

Na Secretaria de Estado, Pedro Dias sucede a João Paulo Correia, que detinha ainda a pasta da Juventude, agora com Ministério próprio.