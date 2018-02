A Polícia Judiciária está a realizar buscas, presididas pelo Ministério Público, desde a manhã de hoje às várias unidades da instituição e também domiciliárias, por suspeitas dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e peculato (desvio ou roubo de dinheiros públicos por quem os tinha a seu cargo).

Em declarações à agência Lusa, Florival Cardoso, presidente da IPSS ‘O Sonho’, fundada em 1980 e que apoia centenas de utentes em diversas valências, como na reinserção social de famílias ou na disponibilização de diversas creches e infantários, afirmou “estar de consciência tranquila”, mas “desiludido com a perseguição” que diz estar a ser feita às IPSS.

O presidente espera vir a ser constituído arguido no decurso do inquérito e assim possa conhecer o processo e "defender-se" das "acusações infundadas".

Florival Cardoso declarou estar a colaborar com as autoridades no apuramento da verdade, acrescentando que vai reunir, assim que possível, com os restantes elementos da direção da IPSS, mas que a sua vontade, neste momento, é a de pedir a demissão do cargo.