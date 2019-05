“Não é justo que a ministra da Saúde tenha enganado o senhor primeiro-ministro [António Costa], ao dizer que já tinham pago aos bombeiros portugueses aquilo que lhes devem. E é mentira. O Ministério da Saúde deve aos bombeiros portugueses mais de 35 milhões de euros de transporte de doentes que todos os dias fazem”, afirmou Jaime Marta Soares, na cerimónia do Dia Nacional do Bombeiro, que se assinalou hoje em Leiria.

O dirigente insistiu que “as pessoas que devem e não pagam, e não ouvem as pessoas a quem devem, só há um nome que se lhes pode chamar: caloteiros”.

Confrontado com as acusações de Marta Soares sobre as dívidas do Ministério da Saúde, o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, presente na cerimónia, afirmou que deve ser a ministra, Marta Temido, a “responder”.

No entanto, perante a insistência dos jornalistas, o secretário de Estado adiantou que “a senhora ministra informou recentemente a Assembleia da República e o senhor primeiro-ministro [sobre o assunto]”.

“Tenho conhecimento de que as associações estão a ser pagas. Há um ou outro caso com verificações, mas as associações estão a ser ressarcidas”, garantiu.