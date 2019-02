O embaixador português na República Democrática do Congo (RDCongo), António Inocêncio Pereira, disse hoje à Lusa que Félix Tshisekedi, recentemente empossado como Presidente daquele país, tem "gigantescas tarefas e responsabilidades pela frente".

"O Presidente Tshisekedi tem gigantescas tarefas e responsabilidades pela frente e desejamos-lhe muita coragem e sorte neste seu mandato", afirmou o representante diplomático português na RDCongo, que ambiciona uma melhor relação entre os dois países.

"Envidaremos esforços para intensificar a relação bilateral", referiu o diplomata, que marcou presença numa cerimónia em que Tshisekedi recebeu o corpo diplomático na capital, Kinshasa.

António Inocêncio Pereira considera que Tshisekedi tem "uma visão para a RDCongo nas suas várias vertentes" e "uma atitude equilibrada relativamente aos vários contextos e parceiros" com que o seu país terá de lidar.

Quinto Presidente da RDCongo, Félix Tshisekedi, 55 anos, é líder da União para a Democracia e o Progresso Social (UDPS), o maior e mais antigo partido de oposição do país.

Filho do falecido Étienne Tshisekedi, três vezes primeiro-ministro do ex-Zaire (1991, 1992/93 e 1997) e líder da oposição, Félix Tshisekedi foi o candidato da UDPS nas eleições gerais de dezembro de 2018, nomeado em 31 de março de 2018, cerca de dois meses depois da morte do pai.

Em 20 de janeiro último, Tshisekedi foi confirmado vencedor do sufrágio de 30 de dezembro de 2018 pelo Tribunal Constitucional da RDCongo, obtendo 38,57% dos votos, contra 34,83% de Martin Fayulu e 23,84% de Emmanuel Ramazani Shadary, o candidato governamental.