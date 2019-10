Continuando a denúncia, o presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN na sigla em inglês), o padre afirmou haver “ruas que praticamente estão sem habitantes”, reivindicando, por isso, uma reflexão sobre a “sustentabilidade do território e interação do poder com os residentes”.

Como resposta da “sensibilização” que foi fazendo às autoridades, disse ter recebido “lamentos”, afirmando que mais do que “impotência” é a “indiferença das pessoas da cidade aos problemas que estão a acontecer” a manifestar “uma irresponsabilidade quase coletiva”.

“Há alguma coincidência entre a avalanche turística após a chegada de Rui Moreira à presidência da Câmara do Porto e o agravar do problema da habitação na cidade”, admitiu o responsável, criticando ainda a “prioridade” dada ao “turismo, de uma forma inequívoca, como se fosse não só a solução para o Porto, como também para o país”.

Comparando com a realidade que encontrou em 1970, quando iniciou as funções de padre no Porto, Jardim Moreira enfatizou que a cidade “perdeu 140 mil habitantes, um terço da sua população”, facto que o fez questionar a lógica que disse imperar na cidade, por oposição à que vigora a nível mundial.

“Há uma questão que não sei responder: quando todas as políticas a nível mundial dizem que o futuro da Humanidade passa por um aglomerado urbano nas grandes cidades, o Porto faz o caminho inverso”, observou, baseando-se também em números de 1918 que apontavam que “55% da população mundial já vivia em grandes cidades”.

Nesta lógica, disse, no Porto hoje há “passantes e os passantes não são portuenses nem portugueses”, situação que, reiterou, “vai pôr em causa a sustentabilidade do território”, pois as pessoas “foram arrumadas para bairros na periferia”.

Ainda assim, Jardim Moreira mostra-se otimista perante a eventualidade de o processo de saída dos portuenses do centro da cidade vir a reverter no futuro.