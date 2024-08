O Presidente da República está em contacto com o Governo e a acompanhar a situação no país relacionada com o sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter com epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, esta madrugada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, usa da palavra durante a receção à Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Paris 2024 na cerimónia realizada no antigo Picadeiro Real, Museu Nacional dos Coches, Lisboa, 23 de agosto de 2024. TIAGO PETINGA/LUSA