As insígnias foram atribuídas ao presidente da Associação 25 de Abril, coronel Vasco Lourenço, durante um jantar com cerca de um milhar de pessoas que decorre na Estufa Fria, em Lisboa, no qual está também o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O MFA conduziu a revolução de 25 de Abril de 1974 que pôs fim a mais de 48 anos de ditadura do Estado Novo, marcando o início do período democrático em Portugal que completa 50 anos na quinta-feira.