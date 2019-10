António Costa cumprimentou com entusiasmo os ministros cessantes e ocupou o seu lugar.

O Bloco de Esquerda esteve representado pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, que tinha chegado ao Palácio da Ajuda ao mesmo tempo que o novo secretário de Estado da Defesa, Seguro Sanches, entrando juntos e à conversa.

Apesar de o PCP ter decidido retomar a sua prática de não marcar presença nas tomadas de posse do Governo, o histórico comunista Domingos Abrantes esteve presente, na qualidade de conselheiro de Estado.

O social-democrata David Justino esteve igualmente presente na cerimónia, tendo o CDS-PP estado ausente.

A deputada estreante do partido Livre Joacine Katar Moreira marcou presença na cerimónia, chegando à sala dos embaixadores escassos dois minutos antes da entrada da maioria dos ministros, que, pelas 10:19, ocuparam as cadeiras de tons claros dispostas em meia-lua.

Os ministros que neste Governo subiram à categoria de ministros de Estado – Pedro Siza Vieira, Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno - entraram cerca de cinco minutos depois.

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, chegou ao Palácio da Ajuda pelas 09:38, e poucos minutos depois, a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral.

Pouco depois da chegada da mãe do primeiro-ministro, a jornalista Maria Antónia Palla, pelas 09:46, tinha sido aberta a chamada porta dos archeiros do palácio, para que pudessem entrar, ladeados por militares da GNR em farda de gala, as três primeiras figuras do Estado - Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro – e também os presidentes dos tribunais superiores.

Aos antigos Presidente da República também é dada a honra de entrar por aquela porta, mas nenhum antigo chefe de Estado marcou presença na cerimónia.

Após a cerimónia de tomada de posse, o Governo reúne-se em Conselho de Ministros.

Nos primeiros conselhos de ministros após a posse dos governos, a agenda inclui a preparação da apresentação do Programa do Governo na Assembleia da República e a lei orgânica do novo executivo.

Na sequência da vitória eleitoral do PS nas legislativas de 06 de outubro, António Costa foi dois dias depois indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República.

No passado dia 15, António Costa apresentou ao chefe de Estado a lista dos 19 ministros e três secretários de Estado sob sua dependência direta que irão integrar o XXII Governo Constitucional.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro recebeu o assentimento de Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos restantes 47 secretários de Estado que farão parte da sua equipa.

Entre os ministros, Pedro Siza Vieira, Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno sobem a ministros de Estado. A existência de quatro ministros de Estado é uma das principais novidades em relação ao XXI Governo Constitucional.

No total, incluindo o primeiro-ministro, o XXII Governo Constitucional terá 70 elementos, somando ministros e secretários de Estado, dos quais 26 mulheres e 44 homens. O peso das mulheres no conjunto do novo Governo será de 37,1%.

O executivo cessante de António Costa, o XXI Governo Constitucional, tem 17 ministros (passa agora para 19), 43 secretários de Estado, 17 dos quais mulheres. No total, entre primeiro-ministro, ministros e secretários de Estado, a atual equipa cessante tem 61 governantes.

Na sua primeira composição, que tomou posse em 26 de novembro, o executivo tinha 17 ministros e 41 secretários de Estado, num total de 59 governantes (contando com o chefe do Governo).

(Notícia atualizada às 12h02)