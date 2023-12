"Na sequência e por efeito do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, o Presidente da República decretou hoje, nos termos da Constituição, a demissão do Governo, com efeitos a partir de amanhã, 8 de dezembro", lê-se na nota no site da presidência.

"Após a sua demissão e até à posse do seu sucessor, o Governo assegurará, nos termos constitucionais, a prática dos “atos estritamente necessários para assegurar os negócios públicos”, finaliza a nota.

Esta formalização acontece um mês depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter apresentado a sua demissão ao Presidente da República, a 7 de novembro, que a aceitou de imediato. Agora, o governo estará em gestão. Serão cerca de quatro meses até às próximas eleições legislativas, marcadas para 10 de março do próximo ano.