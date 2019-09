Já no final da cerimónia, abordado pelos jornalistas sobre a decisão do primeiro-ministro António Costa, de homologar o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre incompatibilidades e impedimentos de políticos, no qual se recusam interpretações estritamente literais – e até inconstitucionais – das normas jurídicas, Marcelo disse não conhecer o parecer.

“Ele (o parecer) foi divulgado já comigo aqui, não conheço, não conheço a posição do senhor primeiro-ministro e, portanto, não vou poder comentar”, afirmou.

A obra “O século dos prodígios”, editada pela Quetzal, reúne um conjunto de ensaios sobre o papel que Portugal e os portugueses desempenharam nos séculos XV e XVI no processo que alguns designam por “primeira globalização”, debruçando-se sobre o caráter pioneiro da ciência portuguesa naquela época.

Esta escolha baseou-se, de acordo com o júri do prémio, constituído por Nuno Júdice, Fernando Pinto do Amaral e Pedro Mexia, no “sólido trabalho de investigação acerca da inovação e da invenção dos cientistas portugueses durante os séculos XV e XVI que permitiram dar uma base indispensável para o sucesso das navegações que puseram a descoberto o caminho marítimo para oriente”.

“O século dos prodígios”, de Onésimo Teotónio de Almeida, já recebeu, em novembro do ano passado, o Prémio História da Presença de Portugal no Mundo, da Academia Portuguesa de História, foi também distinguido com o Prémio Mariano Gago da Sociedade Portuguesa de Autores e, em setembro, com o Prémio John dos Passos 2019, instituído pela Região Autónoma da Madeira.

Na Quetzal, o autor tem já publicados “Despenteando Parágrafos” e “A Obsessão da Portugalidade”.

O Prémio D. Diniz, instituído pela Fundação Casa de Mateus em 1980, distingue anualmente uma obra de poesia, ensaio ou ficção.

Em 2018, o Prémio foi atribuído a Helder Macedo, pelo seu livro “Camões e outros contemporâneos” e, entre a lista de premiados, incluem-se Agustina Bessa Luís (1980), José Saramago (1984), Eduardo Lourenço (1995), António Lobo Antunes (1999) e Maria Teresa Horta (2011).

À chegada à Casa de Mateus, Marcelo Rebelo de Sousa cumprimentou um grupo de turistas russos que ali estavam de visita. Este palácio é o monumento mais visitado em Vila Real e recebe anualmente milhares de turistas de várias proveniências.