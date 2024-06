"O Presidente da República sublinha, em particular, a decisão do Conselho Europeu de eleger António Costa para seu próximo Presidente, uma magnifica decisão para a Europa e também para Portugal", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Presidente da República saúda as decisões de hoje do Conselho Europeu que, na sequência das eleições europeias de 9 de março, abrem caminho à continuidade do regular funcionamento das instituições europeias, a bem do nosso projeto comum de construção de um futuro em conjunto, em paz e em bem-estar social", pode-se ler na nota publicada no site da presidência.

Para o Presidente da República, "o compromisso pessoal e o trabalho já demonstrado de António Costa para com a construção europeia e no que representa de solidariedade e progresso é uma garantia de que o Conselho Europeu ficará em boas mãos, pelo que o Presidente da República lhe apresenta os votos de parabéns e de felicidades nas futuras funções, a bem de todos nós".