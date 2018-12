Nascido em 1933, Fernando Belo licenciou-se em engenharia no Instituto Superior Técnico, em 1956, entrou no seminário e foi capelão militar na Base Aérea da Ota.

Uma nota colocada hoje no portal da Presidência da República na Internet destaca o percurso de Fernando Belo como “professor do Liceu Camões, padre e capelão militar”, lembrando que nunca abandonou “o trabalho intelectual, nem o empenhamento ideológico, manifesto na sua tese, apresentada em Paris, Lécture matérialiste de l'évangile de Marc”.

Em simultâneo, lecionou no Liceu Camões, tendo sido professor de, por exemplo, Luís Miguel Cintra, Jorge Silva Melo e José Mariano Gago.

Em 1968, licenciou-se em Teologia, entre Lovaina, na Bélgica, e Paris.

Em 1974, publicou, em francês, “Lecture matérialiste de l´évangile de Marc. Récit, pratique, idéologie”, obra que foi traduzida em Espanha, nos Estados Unidos da América e na Alemanha, na qual fazia uma leitura textual da narrativa do Evangelho de S. Marcos, seguindo Roland Barthes, com a estrutura social da Palestina na época bíblica, socorrendo-se de pensadores franceses como Louis Althusser e Georges Bataille.

Fernando Belo foi, depois, professor no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde, em 1989, apresentou uma tese sobre a linguística de Ferdinand de Saussure.

A filosofia da linguagem e a articulação da filosofia com a ciência foram as áreas preferenciais do seu percurso académico e da sua bibliografia.