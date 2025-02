O general João Cartaxo Alves, que sucedeu ao general Nunes Borrego no cargo, tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Força Aérea em 25 de fevereiro de 2022.

A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) estabelece que o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os chefes militares dos ramos "são nomeados, de entre almirantes, vice-almirantes, generais ou tenentes-generais, na situação de ativo, por um período de três anos, prorrogável por dois anos, sem prejuízo da faculdade de exoneração a todo o tempo e da exoneração por limite de idade".

Nos termos da Constituição, os chefes dos ramos militares são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo.

João Guilherme Rosado Cartaxo Alves nasceu em dezembro de 1962, em Almada, e em outubro de 1980 ingressou na Academia Militar no curso de Ciências Militares Aeronáuticas.

Em 2007 foi nomeado Chefe do Estado-Maior do Comando Operacional da Força Aérea e no ano seguinte Comandante da Base Aérea N.º 6, cargo que ocupou até outubro de 2010.

Em julho de 2015 foi nomeado 2.º Comandante do Comando Aéreo, tendo desempenhado posteriormente as funções de Comandante Aéreo Interino a partir de fevereiro de 2016, ano em que assumiu o cargo de chefe de gabinete do então Chefe do Estado-Maior da Força Aérea.

Cartaxo Alves exerceu funções de representante nacional em vários órgãos da NATO, entre janeiro 2018 e maio de 2019, período em que foi subdiretor Nacional de Armamento e participou como representante de Portugal nos plenários das reuniões de Diretores Nacionais de Armamento da NATO e da Agência de Defesa Europeia.

Antes de assumir a chefia militar, o general piloto-aviador desempenhou funções como comandante da logística da Força Aérea desde maio de 2019 e anteriormente tinha assumido o cargo de subdiretor geral da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional.

Esta informação foi divulgada através de uma nota na página oficial da Presidência da República.