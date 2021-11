A Presidência da República deu nota no seu site oficial destes dois encontros do chefe do Estado no Palácio de Belém com partidos sem representação na Assembleia da República.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu em audiência, no Palácio de Belém, uma delegação do Aliança, tendo estado presentes Jorge Nuno de Sá, Presidente da Direção Política Nacional; Florival Pinto, Secretário-Geral; e Joana Whyte e Ossanda Liber, Vice-Presidentes da Direção Política Nacional do partido”, pode ler-se numa destas notas.

Já em relação à audiência com a delegação do Juntos pelo Povo (JPP), a Presidência refere que estiveram presentes Élvio Sousa, secretário-geral, e Bruno Pereira, Coordenador Nacional Eleitoral do Partido.

A semana passada, o Presidente da República recebeu uma delegação do Nós, Cidadãos!, outro partido sem representação parlamentar.