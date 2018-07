"As soluções ambientais não comportam um risco, porque há uma consciência muito grande. A Toyota foi pioneira no anuncio de deixar de fabricar carros a gasóleo, ao nível da mobilidade individual, e o facto é que os clientes reagiram de tal maneira que tivemos de fazer campanhas para vender os carros a 'diesel' que ainda temos, e não podemos propriamente atirar ao rio", afirmou o responsável pela Toyota, genro do fundador da Salvador Caetano, que, em 1968, "trouxe para Portugal" a marca oriunda no Japão.

Em entrevista à Lusa, a propósito da comemoração, hoje, em Braga, do meio século da presença da marca nipónica em Portugal, José Reis apontou a preocupação com o Ambiente como "uma mais-valia", patente na opção, já anunciada, de deixar de fabricar carros a gasóleo, embora tenha mostrado algumas reservas quanto à capacidade de rede de carregamento para carros elétricos (híbridos 'plug-in') atualmente existente.

"O Governo fez uma opção de postos de carregamento elétricos, há muita coisa a fazer, muitos postos para instalar e disciplinar os condutores. Vemos muitos sítios destinados ao carregamento de veículos elétricos ocupados como lugares de estacionamento normais", disse.

Segundo o líder da Toyota em Portugal, "a aposta devia passar pelas autarquias, ser delegada nas autarquias", no que respeita aos híbridos 'plug-in': "Hoje em dia o número de viaturas elétricas ainda não cresceu mas se não se acautelar, pode acontecer que a rede não tenha a capacidade de resposta que vai ser necessária", alertou.

Com mais de 618 mil carros vendidos em Portugal, desde 1968, a estratégia da marca para o nosso país "segue no sentido da adaptação" à nova forma de encarar o automóvel por parte do consumidor.

"Temos de associar duas coisas, a moda e a concupiscência ambiental. Se um carro não estiver bonito, ao gosto das pessoas, não adianta nada. Há e vai haver um modo diferente de usar a viatura. É a tendência. Hoje nota-se principalmente nos jovens, que são menos sensíveis à posse, querem um carro para usar só quando precisam, não por objetivo, e são adeptos da partilha", avisou.

E a Toyota está a preparar-se para a nova realidade: "Os clientes é que mandam, temos de criar soluções em linha com o que os clientes querem. Estamos a estudar a solução, por exemplo, de comprar um dos nossos carros mais pequenos e ter a possibilidade de durante 15 dias ao ano, que podem ser intercalados, poder usar um carro maior, já incluídos nas condições de compra", revelou.

O objetivo é "deslumbrar o consumidor, ir ao encontro das suas expectativas e até ultrapassá-las".

Além da "normal preocupação com as vendas", a marca destaca-se pela "consciência social" que associa à sua presença em Portugal: "Por cada Toyota vendido há uma árvore plantada. Fazemos isto há já muitos anos. Preocupação com o ambiente de forma transversal, nos veículos e na forma como os produzimos, mas também no que nos rodeia", explicou.

Em 2017, a marca Toyota "consolidou a posição de liderança" na eletrificação automóvel, tendo alcançado em Portugal um "aumento expressivo" na venda de viaturas híbridas (3.797 unidades), com um crescimento de 74,5%, face ao ano 2016 (2.176 unidades).

A marca conta com uma rede de 26 concessionários, 46 'showrooms', 57 oficinas de reparação e comercialização de peças, com um total de aproximadamente 1500 pessoas, como seus colaboradores.