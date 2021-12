“Lamentamos que tenham ocorrido erros e pedimos desculpa, não foram erros humanos, mas tecnológicos”, adiantou Ceferin, em referência à repetição do sorteio de segunda-feira dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Ceferin explicou que quando a UEFA obteve a informação de que havia um ‘bug’ no software, reuniu por telefone com os auditores que estavam presentes e com os elementos externos responsáveis pelo programa e que foi decidido repetir o sorteio.

“A nossa decisão foi ser transparente, não esconder nada e mostrar que respeitamos os regulamentos. É muito cedo para falar sobre consequências concretas, mas no futuro temos de aprender com esta situação”, disse Ceferin, em conferência de imprensa.

Ceferin reconheceu que, “objetivamente, a culpa é da UEFA”, mas realçou que o organismo a que preside é “muito dependente de tecnologia” e que “deveria ser menos”.