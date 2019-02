De acordo com o programa desta visita, que o chefe de Estado revelou à comunicação social na passada sexta-feira, na cidade da Praia, o programa do primeiro dia começa com “um contacto com a comunidade cabo-verdiana no Seixal”, em resposta a um convite de uma associação local e da câmara municipal.

Questionado sobre se essa deslocação está relacionada com os confrontos entre a polícia e moradores, registados em janeiro no bairro da Jamaica, no Seixal, Jorge Carlos Fonseca disse que não tem uma relação direta e que é uma “coincidência” o Jamaica ser um bairro próximo e vizinho do que vai visitar.

Neste primeiro dia da visita a Portugal, o Presidente da República cabo-verdiano vai ter um encontro com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem abordará temas de interesse aos dois países.

Na segunda-feira, e enquanto presidente em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Jorge Carlos Fonseca terá um encontro com o secretário-executivo da organização, o português Francisco Ribeiro Telles, e com todos os representantes permanentes da organização, na sua sede, em Lisboa.