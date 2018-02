O Presidente de Brasil, Michel Temer, anunciou hoje que nas próximas semanas será criado o Ministério da Segurança Pública, após ter decretado na sexta-feira uma inédita intervenção militar no Rio de Janeiro para travar uma crescente onda de violência.

Michel Temer reuniu-se hoje no Rio de Janeiro com várias autoridades, entre as quais o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e com o novo responsável pela área de segurança do Rio de Janeiro, o general Walter Souza Braga Netto, para definir os detalhes da intervenção anunciada para sexta-feira.

O mandatário considerou que a situação no Rio é “intolerável” e que a intervenção tem como objetivo proteger os mais vulneráveis, mas não avançou detalhes técnicos de como será o processo de transferência do controlo da segurança do Rio de Janeiro para o Exército.

Esta decisão foi tomada após os numerosos e graves episódios de violência que ocorreram no Rio de Janeiro durante o Carnaval, a festa mais popular do Brasil e que este ano registou incidentes até nos arredores do popular e vigiado Sambódromo.