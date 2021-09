“Desejo que todos nos Açores, em cada freguesia em cada concelho, em todas as ilhas possam participar massivamente e fazer da sua participação a decisão política dos Governos locais que temos agora nestas eleições autárquicas de decidir”, disse José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas, após ter votado, na junta de freguesia da Fajã de Baixo, concelho de Ponta Delgada.

Questionado se a chuva forte, que hoje se regista na ilha de São Miguel, possa ser impeditiva para a ida às urnas, o presidente do Governo Regional dos Açores disse que "é verdade que o tempo não é muito favorável", mas "o espírito participativo da democracia impõe também às pessoas a força de vontade de participar" no ato eleitoral.

"Apelo por isso a todos que votem, que votem com liberdade, que votem com a inteligência que o povo soberano tem nas horas das decisões do seu próximo futuro", vincou o chefe do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

As mesas de voto para as eleições autárquicas abriram hoje nos Açores às 08:00 locais, uma hora depois de terem aberto no continente e na Madeira, devido à diferença horária.

Nestas autárquicas as secções de voto estão abertas na Região Autónoma dos Açores até às 20:00 locais (21:00 no Continente e na Madeira).

Questionado sobre o facto de as mesas de voto estarem abertas até às 20:00 locais, José Manuel Bolieiro disse ser "mais uma oportunidade para aqueles que tenham alguma dificuldade durante o dia" puderem "contar com mais uma hora" para exercer o voto.

"Aliás, fica este alerta para todos, porque tradicionalmente a urna fechava às 19:00 e agora às 20:00 e têm mais essa oportunidade. O que é preciso é que todos venham votar à hora que for e votem em consciência", reforçou José Manuel Bolieiro, que é também presidente do PSD/Açores.

Os Açores têm 19 municípios e 155 freguesias.