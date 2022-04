O Presidente do Iémen, Abdou Rabu Mansur Hadi, anunciou hoje a transferência de poderes para um novo conselho que irá gerir o país e liderar as negociações de paz com os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão.

“Transferi, de forma irreversível, os meus plenos poderes” para o conselho presidencial, disse Hadi, líder do governo internacionalmente reconhecido e que está no exílio na Arábia Saudita. Segundo um comunicado transmitido pela imprensa estatal iemenita, o órgão recém-criado inclui um presidente e sete membros e liderará as negociações para estabelecer um cessar-fogo permanente e uma solução política para o conflito. Hadi demitiu o vice-presidente Ali Mohsen al-Ahmar, cujos poderes foram também transferidos para o conselho presidencial. O presidente criou ainda uma Autoridade de Consulta e Reconciliação, com 50 membros, para ajudar o conselho presidencial nos esforços de paz. O cessar-fogo de dois meses no Iémen, que foi proposto pelo enviado especial da ONU para o país, Hans Grundberg, foi aceite na sexta-feira pelas partes em conflito e entrou em vigor no sábado. Grundberg, disse na quarta-feira que o cessar-fogo levou a uma “redução significativa dos níveis de violência”, apesar da persistência de incidentes armados, e que as partes em conflito “querem que a trégua se consolide”, o que permitiria avançar nas conversações de paz. A transferência de poderes acontece no último dia de uma série de consultas intra iemenitas — nas quais os rebeldes não participam — com o objetivo de encontrar um roteiro para pôr fim ao conflito sangrento que provocou milhares de mortos. Os Huthis, apoiados pelo Irão, recusaram-se a participar nesses encontros, uma vez que o mesmo se realizam na Arábia Saudita, que tem liderado uma coligação militar desde 2015 em apoio ao governo de Abdou Rabu Mansur Hadi. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram