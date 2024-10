"O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, I.P., Sérgio Bruno Alambre de Carvalho, solicitou à senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a cessação do seu mandato, por motivos pessoais, pedindo que fosse com efeitos imediatos", confirma fonte oficial da tutela, em resposta à agência Lusa, indicando ainda que "Rosário Palma Ramalho agradeceu a competência, visão, empenho e profissionalismo demonstrados por Sérgio Bruno Carvalho durante a vigência do seu mandato como Presidente do Instituto de Informática".

A notícia foi avançada inicialmente pelo Observador e comunicada pelo próprio numa publicação no LinkedIn. "Por razões pessoais e inadiáveis, apresentei sexta-feira passada a minha demissão de Presidente do Instituto de Informática (I.I.) à Srª ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que a aceitou no início da semana", lê-se na publicação.

Sérgio Carvalho manifesta-se ainda "profundamente grato" a Maria do Rosário Palma Ramalho, "pela confiança" em si depositada para desempenhar o cargo e agradece "à excelente equipa de funcionários públicos" que encontrou no instituto, no ministério e "em outros organismos de outros ministérios" com quem trabalhou.

"Há servidores públicos extraordinários, ao nível dos melhores profissionais com que já trabalhei, que tentam fazer maratonas com os pés amarrados, e sem sapatilhas", acrescenta indicando que o seu percurso no Instituto da Segurança Social foi marcado por "meses intensos, muito bonitos e de grande aprendizagem". E reconhece que "ser gestor público é bastante diferente de ser gestor privado".

Sérgio Carvalho foi nomeado em julho pelo atual Governo para presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, depois de Paula Barrocas Salgado ter sido afastada do cargo, a fim de garantir o normal e eficaz funcionamento do serviço", segundo o despacho publicado em Diário da República, aquando da nomeação.

Licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e com uma pós-graduação em Gestão na Nova School of Business and Economics, Sérgio de Carvalho, de 59 anos, conta com um vasto percurso no setor privado. Desempenhou vários cargos na Portugal Telecom, foi CEO na MegaGroup e até ingressar no Instituto de Informática da Segurança Social era 'associate partner' na Deloitte Technology.