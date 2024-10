O coletivo de juízes do julgamento do Caso BES decidiu parar o áudio da gravação de Ricardo Salgado, feito há cerca de nove anos, pode problemas técnicos.

De acordo com os mesmos, há falta de qualidade do som e também problemas com a tradução, dado que em tribunal estão cidadãos estrangeiros, também eles arguidos, nomeadamente Alexandre Cadosch e Michel Creton, que estão acompanhados por um tradutor.

Refira-se que durante a reprodução foi percetível que Ricardo Salgado só falou após cerca de 15 minutos, mas o som não era o ideal.