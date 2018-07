Pena Nieto informou em comunicado que pediu “uma alternativa permanente que priorize o bem-estar e os direitos dos menores”.

Pompeo, chefe da diplomacia norte-americana, visitou o México com autoridades de nível ministerial para se encontrar com Pena Nieto e o presidente recém-eleito Andrés Manuel Lopez Obrador.

Esperava-se que as discussões abordassem formas de combater o problema das organizações criminosas transnacionais, a epidemia de opiáceos nos EUA e as tensões comerciais, mas a migração ilegal na fronteira norte do México para os Estados Unidos acabou por ser o tema dominante das reuniões.

“Os Estados Unidos estão comprometidos em fazer progressos mensuráveis para garantir a segurança em ambos os lados da fronteira”, disse Pompeo aos jornalistas.

Os laços entre os EUA e o México deterioraram-se significativamente sob a presidência de Donald Trump que defendeu a construção de um muro na fronteira e culpou repetidas vezes o México por problemas económicos e sociais nos Estados Unidos.

O genro de Trump e o assessor da Casa Branca, Jared Kushner, acompanharam Pompeo, assim como o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e a secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen.