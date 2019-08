“Amanhã [sexta-feira] tenciono demitir-me das funções de presidente da Dieta”, anunciou aos jornalistas, assegurando, no entanto, que não violou a lei nas suas deslocações.

O responsável falou à imprensa na sede do partido, o Lei e Justiça (PiS), no poder, ao lado do líder, Jaroslaw Kaczyinski.

O escândalo, que os ‘media’ polacos designam por “Air Kuchcinski”, foi divulgado por opositores do PiS, segundo os quais o presidente do parlamento, segunda figura do Estado, viajava frequentemente num jato oficial de Varsóvia para a sua cidade natal, Rzeszow, cerca de 280 quilómetros a sul da capital.

Documentos apresentados pelos opositores indicam ainda que, nos últimos anos, Kuchcinski utilizou jatos, helicópteros e aviões militares para cerca de uma centena de viagens não oficiais, realizadas sobretudo ao fim de semana.

Em 23 dessas viagens, estava acompanhado de membros da família.