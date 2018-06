O Presidente do Peru assegurou quarta-feira que a montanha das Sete Cores, classificada pela UNESCO como Património da Humanidade, será preservada de qualquer exploração mineira.

“A montanha das Sete Cores, uma importante área natural de conservação, será preservada”, escreveu Martín Vizcarra na sua conta da rede social Twitter.

O chefe de Estado acrescentou ainda que é dever do Governo “salvaguardar e proteger uma belíssima criação da natureza”, que está localizada em Cuzco.

As declarações do Presidente do Peru foram realizadas após a organização não-governamental CooperAcción ter denunciado que a montanha, originalmente denominada de Vinicunca, integra uma concessão mineira desde março, o que colide com a proposta de criar uma área natural de conservação natural regional naquela zona.

A concessão para fins de exploração mineira foi autorizada pelo Instituto Geológico, Mineiro e Metalúrgico do Peru, ficando nas mãos da Minquest Peru, propriedade da empresa canadiana Camino Minerals.

O governo regional de Cuzco informou também na quarta-feira, após a divulgação desta informação, que a Minquest renunciou à concessão mineira, em maio, “para salvaguardar a integridade, tanto do desenvolvimento cultural e turístico daquela área, como ícone representativo e cultural do Peru”.