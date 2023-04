A declaração ordena o envio de ajuda para as áreas afetadas, especialmente Broward, incluindo a atribuição de subsídios para alojamento temporário e reparações domésticas, empréstimos com juros bonificados para casos de perda de propriedades não seguradas, bem como outros programas.

Além disso, o Governo disponibiliza às autoridades e às organizações privadas sem fins lucrativos ativas no local todos os recursos para reparar ou substituir instalações danificadas.

O anúncio coincide com as previsões de tempestades, ventos fortes e tornados que devem fustigar regiões desde o estado do Texas até à Carolina do Norte.

Atendendo a estas previsões, a Casa Branca adiantou que podem ser feitas declarações adicionais de emergência se forem solicitadas pelos estados e justificadas pelos resultados das avaliações de danos sofridos.