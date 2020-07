Ouvido hoje por videoconferência, no âmbito da petição "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade", Carlos Santos disse que "não existe nenhuma intenção de manter um clima de turbulência" sobre o alegado desmantelamento e desvalorização do Hospital dos Covões.

"Existe por parte do conselho de administração intenção de valorizar o Hospital dos Covões e integrá-lo na estratégia de valorização do CHUC. Esta foi a mensagem que deixámos na Comissão de Saúde", referiu o administrador à agência Lusa.

Segundo Carlos Santos, o objetivo da nova administração, que iniciou funções no dia 26 de junho, "é valorizar os Covões com a colocação de respostas complementares aos Hospitais da Universidade de Coimbra, fazendo-o em diálogo e envolvimento das profissionais de saúde, autarquia, Administração Regional de Saúde do Centro, forças vivas da cidade de Coimbra e ordens profissionais".